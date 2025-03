Il Torino supera un ottimo Empoli. Decide un Vlasic sempre più in crescita!

Il Torino supera l’Empoli con il punteggio di 1-0. Decide il gol di Nikola Vlasic nel secondo tempo del match.

PRIMA FRAZIONE – Il Torino ospita l’Empoli nella sfida valida per la ventinovesima giornata di Serie A. La squadra granata, reduce da due successi consecutivi, vuole confermare il suo buon momento avvicinandosi al decimo posto occupato dall’Udinese. I toscani, dal canto proprio, sono alla disperata ricerca dei tre punti, un bottino che gli consentirebbe di raggiungere il Parma quartultimo in classifica. Nella prima frazione di gioco, sono soprattutto gli ospiti a rendersi pericolosi. Una delle opportunità create dall’Empoli risale al termine del primo tempo, con il colpo di testa alto da ottima posizione di Ardian Ismajli al 45′. La frazione termina però sul risultato di 0-0, con il Torino che va negli spogliatoi con la consapevolezza di dover fare di più nei secondi 45 minuti.

SECONDA FRAZIONE – Nel secondo tempo, il Torino cerca di assumere maggiormente l’iniziativa, esponendosi al pericolo delle ripartenze avversarie. Ciò è quanto accade al 69′, quando l’Empoli confeziona un’azione offensiva molto importante non concretizzata da Emmanuel Gyasi a tu per tu con Vanja Milinkovic-Savic. Come nel più classico dei “gol sbagliato, gol subìto”, la compagine toscana viene beffata esattamente un minuto dopo essere andata a un passo dal vantaggio. A portare i granata sul punteggio di 1-0 è un Nikola Vlasic sempre più protagonista, autore di un’azione personale fondata su forza fisica, qualità tecnica e precisione nel centrare l’angolino alla sinistra di Marco Silvestri. Il Torino trova anche il raddoppio, all’82’, con Adam Masina, ma il tap-in del calciatore granata dopo la ribattuta del portiere avversario è viziato da una sua posizione di fuorigioco. Nel finale, l’Empoli non riesce a produrre occasioni pericolose nell’area avversaria. Con l’1-0 subìto, la squadra empolese resta al terzultimo posto in classifica, trovandosi a 3 punti di di distacco dal Parma quartultimo.

TORINO-EMPOLI 1-0

70′ Vlasic (T)