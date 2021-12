Torino, questa sera contro l’Inter con il lutto al braccio

Si avvicina sempre di più l’ultima partita del 2021 con l’Inter che alle 18:30 sfida a San Siro il Torino di Juric. I granata, poco fa, hanno reso noto che questa sera scenderanno in campo al Meazza con il lutto al braccio per ricordare la tragedia dello scorso dicembre in via Genova nel capoluogo piemontese.

LUTTO – Lo scorso 18 dicembre, in via Genova a Torino, morirono 3 operai a causa del crollo della gru su cui stavano lavorando. Dopo che il sindaco della città, Stefano Lo Russo, ha proclamato il lutto cittadino per domani, ora è arrivato anche il gesto da parte della squadra granata di Cairo. Questa sera, contro l’Inter, il Toro scenderà in campo con il lutto al braccio per ricordare i tre operai scomparsi pochi giorni fa.

In memoria delle vittime della tragedia di Via Genova dello scorso 18 dicembre, questa sera per #InterTorino scenderemo in campo con il lutto al braccio.

— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) December 22, 2021

