Il Torino punta su tre ex Inter, la probabile formazione di Vanoli

Il prossimo avversario dell’Inter in campionato è il Torino di Vanoli. Il tecnico ex Venezia punta su tre ex nerazzurri per dare del filo da torcere ai finalisti di Champions League.

LA SFIDA – Sarà il Torino di Vanoli il terzultimo avversario della Beneamata in campionato, poi ci saranno Lazio e alla fine Como. La squadra granata è praticamente in vacanza da diverse settimane, vista la tranquillissima posizione in classifica, che la vede all’undicesimo posto con 44 punti all’attivo. E nelle ultime quattro partite, questa situazione ha un po’ insonnolito i ragazzi di Vanoli, che hanno raccolto appena quattro punti, con una vittoria, due sconfitte e un pareggio. Inoltre, una di queste sconfitte è avvenuta contro il Napoli al Diego Armando Maradona. Domani sicuramente, il Toro cercherà di dare del filo da torcere all’Inter, che dopo l’epica semifinale col Barcellona, giocherà con tantissime seconde linee. Simone Inzaghi, infatti, si prepara a rivoluzionare tutto, provando anche degli esperimenti. Vanoli per il match di domani tra Torino e Inter, riferisce Sky Sport, punterà su tre ex interisti come Cristiano Biraghi, Cesare Casadei e Valentino Lazaro. In realtà il secondo ha giocato solamente nella primavera dell’Inter senza mai esordire in prima squadra. Ricci, che piace ai nerazzurri, parte dalla panchina. La probabile formazione per Torino-Inter:

La probabile formazione di Torino-Inter: tre ex in campo

Torino (4-2-3-1): Milinkovic Savic; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Linetty, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.