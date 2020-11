Torino, nuovo caso di positivÃ  al Covid-19: il comunicato del club

Torino, nuovo caso di positivà al Covid-19: il comunicato del club

Inter-Torino si giocherà domenica 22 novembre alle 15. Piccolo intoppo in casa granata dove oggi è stato riscontrato un nuovo caso di positivià al Coronavirus. Ecco il comunicato ufficiale del club.

COMUNICATO – “Il Torino Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un membro dello staff tecnico. Il tesserato, asintomatico, è già stato posto in isolamento. In ossequio alla normativa ed al protocollo, ed in accordo con le autorità sanitarie competenti, il gruppo squadra entra da questa sera in isolamento. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività sportiva”.

Fonte: torinofc.it