Torino, novità: Coco non dal 1′! E anche Casadei fuori con l’Inter – Sky

Novità di formazione nel Torino, con Saul Coco che non dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. E lo stesso vale per l’ex Casadei. Tra poco la partita contro l’Inter in campionato.

FUORI L’EX NERAZZURRO – Il Torino è l’imminente avversario dell’Inter in campionato, nella partita valida per la trentaseiesima giornata di campionato. Come riferisce Paolo Aghemo di Sky Sport, Vanoli vuole fare bene. In merito alla formazione da schierare, la novità è l’esclusione di Cesare Casadei e quella di Coco in difesa. L’ex centrocampista nerazzurro non è al meglio e dovrebbe partire dalla panchina, a discapito del lituano Gineitis. Questo il suo aggiornamento: «Il Torino non ha nulla da chiedere al campionato, ma Vanoli sta cercando di costruire una squadra con stimoli per fare bene. Il malore con il Venezia figlio del primo tempo brutto. Il Toro è scivolato all’undicesimo posto, ma giocherà ritrovando Samuele Ricci in mezzo al campo e poi Lazaro che torna dalla squalifica. Ci sarà un 4-2-3-1. Non c’è Coco da titolare, ha problema ad una mano e giocherà Masina al fianco di Maripan. Dentro anche Gineitis per Casadei, che non è al meglio». La formazione del Torino che dovrebbe scendere in campo contro l’Inter è la seguente:

(4-2-3-1): Milinkovic Savic; Walukiewicz, Masina, Maripan, Biraghi; Ricci, Gineitis; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams