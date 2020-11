Torino, nessun riposo per gli uomini di Giampaolo: il report in vista dell’Inter

Inter-Torino è in programma a San Siro il 22 novembre alle ore 15. Continua quindi la preparazione dei granata guidati da Marco Giampaolo. Ecco il report dell’allenamento odierno.

REPORT – “Seduta pomeridiana per il Torino allo stadio Filadelfia. I granata, ad eccezione ovviamente dei calciatori convocati nelle rispettive selezioni Nazionali, hanno svolto un programma tecnico con esercitazioni a tema che poi si sono concluse con una partita a tempo e campo ridotti. Come da protocollo, il gruppo squadra rimane in isolamento. I granata riprenderanno gli allenamenti martedì in vista del match di domenica 22 novembre a San Siro contro l’Inter“.

