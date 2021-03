Torino-Inter, Verdi piÃ¹ di Sanabria per far coppia con Zaza: le ultime

Torino-Inter, Verdi più di Sanabria per far coppia con Zaza: le ultime

Condividi questo articolo

Davide Nicola Torino (photo Jonathan Moscrop/Sportimage via Imago/OneFootball) SPI-0899-0016

Torino-Inter, Davide Nicola scioglie praticamente quasi tutti i dubbi di formazione in vista della sfida in programma oggi alle 15. Andrea Belotti ci sarà ma in panchina, in attacco Simone Verdi in vantaggio su Sanabria (QUI le probabili formazioni).

LE ULTIME – Torino-Inter, ultimi dubbi di formazione per quanto riguarda Davide Nicola, che dopo gli ultimi tamponi risultati negativi potrà contare su Andrea Belotti ma solo dalla panchina. Il tecnico granata ieri in conferenza stampa è stato chiaro (vedi articolo): «Dovremo giocare da squadra contro una grande squadra. Con un grandissimo allenatore che io apprezzo particolarmente. L’Inter è difficile che lasci punti per strada. Ma siamo fortemente determinati a far sì che ciò avvenga». Per mettere paura ai primi della classe il tecnico italiano si affiderà a Simone Verdi, attualmente in vantaggio su Sanabria. In attacco ci sarà Zaza, con il giovane Bonazzoli (tra gli ex della partita) pronto a subentrare ma attenzione ad Andrea Belotti: il “gallo” è risultato negativo agli ultimi tamponi e sarà regolarmente della partita, ma partirà dalla panchina.

NON SOLO ATTACCO – Torino-Inter sarà interessante non solo in attacco ma anche in altre zone del campo, considerando che i granata scenderanno in campo con il 3-5-2, così come l’Inter. In difesa Buongiorno ritrova la maglia da titolare, con lui anche Bremer e Izzo. Murru sulla fascia sinistra in continuo ballottaggio con Ansaldi, altro ex della partita. A centrocampo vista la squalifica di Rincon solo uno tra Daniele Baselli e Gojak, che completeranno il reparto con Mandragora e Lukic. Sulla fascia sinistra Vojvoda sfiderà Achraf Hakimi.