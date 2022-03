Torino-Inter, Vecino in vantaggio su Vidal! Uno scalpita in attacco – Sky

Torino-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio “Olimpico Grande Torino”. Secondo le ultime di Matteo Barzaghi, inviato per Sky Sport 24, Inzaghi comunicherà a breve la formazione. Un piccolo dubbio ancora per il tecnico nerazzurro mentre in attacco scalpita Correa

SFIDA PESANTE – Torino-Inter è una sfida importantissima per gli uomini di Simone Inzaghi, chiamati a rispondere alle vittorie di Milan e Napoli. Matteo Barzaghi fa il punto sulle scelte del tecnico nerazzurro: «L’Inter ci arriva stanca alla sfida con il Torino ma con le energie e l’entusiasmo di Anfield dove ha dimostrato di potersela giocare con una delle migliori squadre d’Europa. Vedremo Dzeko dal 1′, la formazione Inzaghi la darà a breve ai giocatori. In difesa, dove è assente de Vrij, dovrebbe essere composta da D’Ambrosio, Skriniar e Bastoni, l’alternativa è Ranocchia. A centrocampo mancherà Brozovic con Vecino in vantaggio su Vidal. Sulle fasce Perisic a sinistra mentre a destra c’è un piccolo dubbio con Dumfries in vantaggio su Darmian. In attacco Dzeko e Lautaro Martinez. Poi ci sono anche gli altri che stanno bene, in particolare Correa che sarà utilissimo a partita in corso».