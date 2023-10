Torino-Inter, poco e sarà tutto esaurito! Pochissimi posti ancora a disposizione

Terminata la pausa delle nazionali, i nerazzurri tornano di nuovo in campo. Sabato 21 ottobre alle ore 18:00 andrà in scena Torino-Inter, gara valida per la nona giornata della Serie A 2023/24. Si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino, dove sono attesi oltre 22mila spettatori, praticamente tutto esaurito.

POCHI POSTI A DISPOSIZIONE – L’Inter alla ripresa del campionato sarà impegnata a Torino contro la squadra di Ivan Juric e a disposizione avrà soltanto un risultato: la vittoria. Questo perché la sconfitta casalinga con il Sassuolo e il pareggio, sempre a San Siro, contro il Bologna prima della sosta hanno provocato il sorpasso del Milan in vetta. Anche il Torino vuole sicuramente rialzare la testa dopo la sconfitta nel derby contro la Juventus. Questo fa sì che allo Stadio Olimpico Grande Torino ci sarà grande attesa per questa sfida e, non a caso, l’impianto sarà praticamente tutto al completo. Sono rimasti infatti sempre meno posti disponibili e, come riferisce Toronews.net, La Maratona è ormai al completo, nei Distinti rimangono appena 20 biglietti invenduti e tra Primavera e Tribuna ci sono sempre meno tagliandi disponibili. Sarà praticamente soldout la sfida tra Torino e Inter che andrà in scena sabato alle 18. Attualmente sono rimasti meno di mille posti a disposizione tra tutti i settori.