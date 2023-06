Torino-Inter, niente tutto esaurito. Pronta iniziativa benefica – TS

Non ci sarà il tutto esaurito questa sera per Torino-Inter, con 22mila biglietti venduti fin qui per la gara delle 18.30. Secondo quanto riporta Tuttosport, l’obiettivo è quello di arrivare a 25mila, mentre la capienza massima dello stadio è di oltre 26mila posti. Prevista anche un’iniziativa benefica.

NIENTE TUTTO ESAURITO – Per Torino-Inter l’obiettivo di pubblico è quello dei 25mila posti occupati. Non si tratterebbe di un tutto esaurito, dal momento che lo stadio Grande Torino può ospitare fino a oltre 26mila spettatori. Al momento i tagliandi venduti sono stati 22mila e si punta a venderne circa 3000 nella giornata di oggi. All’intervallo è prevista anche un’attività benefica all’intervallo nella curva Maratona, con la raccolta fondi per le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna.

Fonte: Tuttosport, Marco Bonetto