Torino-Inter 1-1, il tabellino della partita della 29ª giornata di Serie A

Torino-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-1: questo il tabellino della partita valida per la ventinovesima giornata di Serie A 2021-2022.

UN’ALTRA PARTITA BUTTATA – Un’Inter a tratti disarmante riesce a evitare la sconfitta al 93′. Il Torino si illude col vantaggio di Gleison Bremer, per distacco il migliore in campo, sulla solita dormita di un non più sopportabile Samir Handanovic. È Alexis Sanchez a firmare un 1-1 che a questo punto risulta pesantissimo, quando ormai sembrava finita e con Edin Dzeko che si era divorato due volte il pareggio. Questo il tabellino di Torino-Inter.

TORINO-INTER 1-1 – IL TABELLINO

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji (51′ Izzo), Bremer, Buongiorno (76′ Rodriguez); Singo (76′ Ansaldi), Lukic (82′ Ricci), Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti (82′ Sanabria).

In panchina: Milan, Gemello, Pjaca, Warming, Linetty.

Allenatore: Ivan Juric

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, A. Bastoni (46′ Dimarco); Darmian, Barella, Vecino (68′ Vidal), Calhanoglu (76′ Sanchez), Perisic (46′ Gosens); Lautaro Martinez (68′ Correa), Dzeko.

In panchina: Cordaz, I. Radu, Dumfries, Gagliardini, Kolarov, D’Ambrosio, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata (Giallatini – Bresmes; Marcenaro; VAR Massa; A. VAR Preti)

Gol: 12′ Bremer, 93′ Sanchez (I)

Ammoniti: A. Bastoni, Ranocchia, Dimarco, Gosens, Barella (I), Izzo (T)

Recupero: 1′ PT, 6′ ST