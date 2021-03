Torino-Inter (Serie A): le probabili formazioni della 27Âª giornata

SERIE A – 27ª giornata

Domenica 14/03/2021 ore 15:00 Le probabili formazioni di Torino-Inter in Serie A

TORINO INTER (3-5-2) (3-5-2) 39 SIRIGU (C) (C) HANDANOVIC 1 5 IZZO SKRINIAR 37 4 LYANCO DE VRIJ 6 99 BUONGIORNO A. BASTONI 95 27 VOJVODA HAKIMI 2 7 LUKIC BARELLA 23 10 GOJAK BROZOVIC 77 38 MANDRAGORA GAGLIARDINI 5 15 ANSALDI PERISIC 14 24 VERDI R. LUKAKU 9 11 ZAZA A. SANCHEZ 7 Allenatore D. NICOLA C. STELLINI

(A. CONTE squalificato) Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN TORINO-INTER

PANCHINA 18 UJKANI (GK) (GK) PADELLI 27 32 V. MILINKOVIC-SAVIC (GK) (GK) A. RADU 97 3 BREMER VECINO 8 8 BASELLI LAUTARO MARTINEZ 10 9 BELOTTI KOLAROV 11 13 RICARDO RODRIGUEZ SENSI 12 19 A. SANABRIA A. RANOCCHIA 13 26 BONAZZOLI YOUNG 15 29 MURRU ERIKSEN 24 45 FERIGRA D’AMBROSIO 33 77 LINETTY DARMIAN 36 PINAMONTI 99 INDISPONIBILI

17 SINGO (Coronavirus)

33 NKOULOU (Coronavirus)

– PROCOPIO (non convocato) 22 VIDAL (infortunato) SQUALIFICATI 88 RINCON – DIFFIDATI LINETTY, LUKIC e BELOTTI BASTONI, BROZOVIC,

BARELLA e LUKAKU ULTIME NOTIZIE

Un dubbio per ruolo, in cui Ricardo Rodriguez, Murru, Baselli e Sanabria partono dietro nelle gerarchie. Dalla panchina anche il capitano Belotti, appena rientrato dopo lo stop per Coronavirus. L’idea Eriksen dal 1′ c’è ma non ha senso rischiarlo così, Gagliardini è pre-allertato. La presenza di Lautaro Martinez è legata a questa scelta, Sanchez a sorpresa può vincere il ballottaggio in attacco.