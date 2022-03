Torino-Inter, senza Brozovic ballottaggio aperto: tre per una maglia – CdS

La notizia principale di ieri, in vista di Torino-Inter, è sicuramente l’esclusione di Marcelo Brozovic. Sostituito a Liverpool per un affaticamento al polpaccio, non è bastato un esito negativo degli esami per scongiurare il rischio di non averlo stasera. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, il ballottaggio è aperto tra tre giocatori.

SENZA IL FARO – In vista di Torino-Inter, la rifinitura, ieri, non ha dato segnali incoraggianti a Simone Inzaghi in merito alle condizioni di Marcelo Brozovic. Allora ballottaggio aperto a centrocampo: Arturo Vidal, già presente martedì ad Anfield per sostituire Nicolò Barella, può prendere il posto del croato a centrocampo, ma attenzione a Roberto Gagliardini, senza tralasciare l’ipotesi Matìas Vecino.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona

