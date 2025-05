Torino-Inter, il secondo tempo si giocherà: ecco la procedura

Il secondo tempo Torino-Inter sta per iniziare. L’arbitro Federico La Penna ha accertato le condizioni del campo prima di decidere se far giocare i secondi 45 minuti.

LA DECISIONE – Torino-Inter non si sta giocando in condizioni facili. L’acquazzone abbattutosi sul campo, che ha costretto il fischietto Federico La Penna a sospendere momentaneamente il match intorno al 44′, ha determinato il ritardo nell’inizio del secondo tempo. L’arbitro ha, infatti, tastato le condizioni del prato prima di procedere all’inizio della seconda frazione. Dopo un consulto con i capitani delle due squadre, si è deciso di riprendere la partita, nella speranza che le condizioni del meteo non peggiorino.