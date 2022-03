Torino-Inter, scelte quasi fatte per Inzaghi! Possibile sorpresa in attacco?

Torino-Inter è la sfida in programma stasera alle ore 20.45, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. La squadra di Inzaghi è obbligata a vincere per tenere il passo di Milan e Napoli, entrambe vittoriose contro Empoli e Verona. Tra i nerazzurri che chiedono spazio dal 1′ c’è soprattutto Correa (vedi articolo). Possibile sorpresa dal 1′?

SORPRESA? – Torino-Inter andrà in scena stasera alle ore 20.45 allo stadio “Olimpico Grande Torino”. La squadra di Simone Inzaghi è chiamata a rispondere alle vittorie di Milan e Napoli per non perdere terreno dalla vetta. Il tecnico nerazzurro, che dovrà fare a meno di Stefan de Vrij in difesa e Marcelo Brozovic a centrocampo, dovrebbe schierare dal 1′ Danilo D’Ambrosio e Matias Vecino, attualmente in vantaggio su Arturo Vidal. La vera sorpresa potrebbe essere in attacco dove scalpita in particolare Joaquin Correa. Edin Dzeko non dovrebbe essere in dubbio visto il turno di riposo con il Liverpool, dunque Correa andrebbe eventualmente a giocare al posto di Lautaro Martinez. A breve ne sapremo di più.