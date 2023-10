Torino-Inter, prosegue il lavoro ad Appiano: Inzaghi ne ritrova due!

Torino-Inter è la sfida in programma sabato alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino e valevole per la nona giornata di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi hanno lavorato anche oggi ad Appiano Gentile con quasi tutti gli effettivi: un solo nazionale assente

SI RIVEDONO DUE – Torino-Inter si avvicina e finalmente Simone Inzaghi può dire di avere la squadra al completo, o quasi. Nell’allenamento odierno, infatti, si sono rivisti i sudamericani ma non tutti: Lautaro Martinez e Carlos Augusto regolarmente presenti mentre Alexis Sanchez deve ancora fare rientro a Milano. Assenti, ma per motivi diversi, anche Juan Cuadrado e Marko Arnautovic che lavorano individualmente per recuperare dai rispettivi infortuni.

Torino-Inter, Inzaghi pensa all’undici titolare: Pavard e Calhanoglu al settimo cielo

Inzaghi può dunque farsi un’idea su chi sta meglio in vista di Torino-Inter, partita estremamente delicata dopo il 2-2 con il Bologna e il sorpasso del Milan in classifica. Non sono ammessi nuovi passi falsi e dopo le fatiche in Nazionale il tecnico nerazzurro sa di dover fare le scelte giuste per evitare complicazioni. Chi certamente è tornato galvanizzato è Benjamin Pavard, reduce da una doppietta contro la Scozia ma Hakan Calhanoglu dopo la grande gioia della qualificazione della Turchia al prossimo Europeo. Yann Sommer invece ha subito diverse critiche dai tifosi svizzeri ma è prontissimo a far ricredere tutti.