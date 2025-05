Torino-Inter probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi

Torino-Inter e le probabili formazioni in Serie A in vista della gara odierna della squadra di Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18:00 presso lo Stadio “Olimpico – Grande Torino” di Torino. Partita valida per la 36ª giornata di Serie A. Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurra

TORINO – L’Inter di Simone Inzaghi è attesa dal Torino dell’ex collaboratore nerazzurro Paolo Vanoli dopo aver conquistato l’accesso alla Finale di Champions League in quel di Monaco di Baviera (Germania). Nel mirino c’è sempre la capolista Napoli (77), che dista tre punti dall’Inter seconda a quota 74 punti. Di seguito tutte le informazioni utili su Torino-Inter e le probabili formazioni in Serie A relative alla squadra nerazzurra.

Serie A: convocati e diffidati Inter

CONVOCATI: Lista diramata da Inzaghi ma non comunicata ufficialmente dall’Inter.

DIFFIDATI: Asllani (quarta ammonizione) + Pavard (indisponibile).

Indisponibili Inter: ecco chi non giocherà in Serie A

ALTRI GIOCATORI U22 (INTER PRIMAVERA UNDER-20): 40 Calligaris, 60 Taho; 47 Lavelli, 49 De Pieri, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 54 M. Zanchetta, 55 M. Motta, 57 Quieto, 58 Cocchi.

SQUALIFICATI: –

INFORTUNATI: 10 Lautaro Martinez (elongazione), 16 Frattesi (risentimento), 22 Mkhitaryan (affaticamento), 28 Pavard (distorsione), 45 Valentin Carboni (lesione).

Gli ultimi dubbi di Inzaghi: le percentuali tra campo e panchina in casa Inter

BALLOTTAGGI:

– In porta altra occasione per Josep Martinez (70%), quindi meritato riposo per il numero uno Sommer (30%).

– In difesa previsti straordinari per Bastoni (80%), anche se non è da escludere l’utilizzo di Dimarco (20%).

– A centrocampo chance da mezzala per l’esterno Zalewski (90%), favorito rispetto al 2005 Berenbruch (10%).

– In attacco solito testa a testa tra le riserve Arnautovic (40%) e Taremi (60%), che stavolta è in vantaggio.

Torino-Inter probabili formazioni Serie A: la formazione dell’Inter di Inzaghi

MODULO: 3-5-2.

PROBABILE FORMAZIONE: 13 Josep Martinez; 31 Bisseck, 6 de Vrij ©, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 59 Zalewski, 21 Asllani, 7 Zielinski, 30 Carlos Augusto; 99 Taremi, 11 J. Correa.

A DISPOSIZIONE IN PANCHINA: 1 Sommer, 12 Di Gennaro; 2 Dumfries, 8 Arnautovic, 9 M. Thuram, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 F. Dimarco, 48 Re Cecconi, 52 Berenbruch, 53 Topalovic, 56 Spinaccè.

ALLENATORE: Simone Inzaghi

Probabili formazioni Torino-Inter LIVE su Inter-News.it

MATCHDAY LIVE – In attesa delle formazioni ufficiali di Torino-Inter in Serie A, segui Inter-News.it su tutti i canali per restare sempre aggiornato sulle ultime novità di formazione per Inzaghi ma non solo. L’avvicinamento alla partita è già iniziato e seguiranno i vari aggiornamenti da Torino per scoprire le ultime dai campi con le probabili formazioni destinate a diventare ufficiali. La cronaca testuale della partita in diretta è prevista a partire dalle ore 17:30 sul sito. Da non perdere tutti i contenuti dedicati nel pre e nel post-partita.