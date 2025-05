Torino-Inter, le probabili formazioni per la 36ª giornata di Serie A

Torino-Inter si giocherà oggi alle 18 allo Stadio “Olimpico di Torino” di Milano: queste le probabili formazioni per la partita di oggi, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A.

TORINO-INTER, PROBABILE FORMAZIONE CASA – Simone Inzaghi opta per un ampio turnover in vista della sfida di questo pomeriggio contro il Torino, valida per la corsa scudetto che vede i nerazzurri inseguire il Napoli. L’Inter scenderà in campo con una formazione rinnovata in molti reparti. In porta potrebbe rivedersi Josep Martinez. Sulle fasce Darmian e Carlos Augusto, mentre in mezzo il tecnico rilancia Asllani con l’esperimento Zalewski mezz’ala e Piotr Zielinski. In attacco coppia inedita composta da Taremi e Joaquin Correa.

TORINO-INTER, PROBABILE FORMAZIONE TRASFERTA – Il Torino si prepara ad affrontare l’Inter con diverse assenze ma con la voglia di ben figurare di fronte al pubblico di casa. Paolo Vanoli dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Adams unica punta supportato da Vlasic, Elmas e Lazaro sulla trequarti. A centrocampo agiranno recuperato Ricci con l’ex Casadei. mentre Lazaro, Vlasic ed Elmas agiranno alle spalle di Adams.

TORINO-INTER, PROBABILI FORMAZIONI

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembélé, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

In panchina: Paleari, A. Donnarumma, Masina, Walukiewicz, Borna Sosa, Tameze, Ilic, Linetty, Gineitis, Percius, Sanabria.

Allenatore: Paolo Vanoli

Indisponibili Torino: Schuurs, Ilkhan, Zapata, Njie, Salama, Karamoh, Pedersen.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, J. Correa.

In panchina: Sommer, Di Gennaro; Acerbi, Re Cecconi, Dumfries, Dimarco, Berenbruch, Topalovic, Calhanoglu, Barlela, Thuram, Arnautovic, Spinaccè.

Allenatore: Simone Inzaghi

Indisponibili Inter: Pavard, Lautaro Martinez, Mkhitaryan, Frattesi.