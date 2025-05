Torino-Inter, i precedenti, formazioni, dove vederla e tutte le informazioni

Torino-Inter, si gioca per la trentaseiesima giornata di Serie A 2024-2025: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della gara. Il calcio d’inizio è previsto oggi alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito in diretta tutti gli aggiornamenti riguardo la probabile formazione, dove vederla e tutte le informazioni.

LIVE tutte le notizie della partita tra Torino e Inter (ore 18): probabili formazioni, ultime news, precedenti, diretta TV, arbitro e molto altro

Ecco la pagina sempre aggiornata, con tutte le ultime novità (in particolare sulle probabili formazioni) e le informazioni principali in attesa della partita che si giocherà quest’oggi. Segui l’avvicinamento in diretta, con il live dedicato di Inter-News.it:

Dove e quando si gioca Torino-Inter

Stadio Olimpico Grande Torino, domenica 11 maggio ore 18.

I precedenti

Quella di sabato sarà la 162ª sfida tra Inter e Torino in Serie A. I numeri raccontano una netta supremazia nerazzurra: 75 successi contro 36 granata, con 50 pareggi a completare lo storico bilancio. Solo contro la Juventus (78) il Torino ha collezionato più sconfitte nel massimo campionato. L’Inter arriva a questo appuntamento forte di una striscia aperta di cinque vittorie consecutive contro il Torino in Serie A, con quattro clean sheet nel parziale. Meglio solo tra il 2002 e il 2008, quando i nerazzurri sconfissero i granata per sette partite di fila.

Come seguire Torino-Inter IN DIRETTA

Se ti chiedi dove vederla ma non puoi né in diretta TV né in LIVE streaming, seguila su Inter-News.it sia grazie alla cronaca testuale LIVE, a partire dalle ore 20:15, sia attraverso i report dell'incontro. In alternativa, segui sul nostro sito la DIRETTA con tabellino e aggiornamenti, così come per tutte le altre partite dei nerazzurri.

Torino-Inter, dove vederla in diretta TV

Su diretta Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473), Sport 251 e DAZN 2 (215 Tivùsat). Torino-Inter, dove vederla in LIVE streaming Su app NOW TV e DAZN attraverso qualsiasi device (computer, smartphone, tablet, sito web eccetera). E tu come seguirai la partita? Faccelo sapere sui nostri social! I telecronisti su Sky e DAZN La telecronaca di DAZN verrà affidata alla coppia Buscaglia-Parolo. Mentre su Sky Sport ci saranno Andrea Marinozzi e Massimo Gobbi. Gli indisponibili della partita Torino: Schuurs, Ilkhan, Zapata, Njie, Salama, Karamoh, Pedersen. Inter: Pavard, Lautaro Martinez, Mkhitaryan, Frattesi. L’arbitro della partita Arbitro: La Penna. Assistenti: Lo Cicero e Cecconi. Quarto ufficiale: Bonacina. VAR: Marini. Assistente VAR: Abisso SITUAZIONE DISCIPLINARE DIFFIDATI Torino: Ilic Inter: Pavard, Asllani Conferenze stampa della vigilia Inzaghi non ha parlato alla vigilia. Vanoli: «Faccio i complimenti a tutti, è un traguardo importante raggiunte con due gare incredibili e belle per il calcio. Sono partite che si motivano da sole. Quando incontri squadre con obiettivi forti inconsciamente devi stare in partita. A volte non ce l’abbiamo fatta dall’inizio, ma abbiamo sempre reagito. Fare due finali in tre anni è qualcosa di importante non solo per l’Inter, ma per il nostro movimento». Segui qui la conferenza stampa completa. Probabili formazioni Torino-Inter Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Dembélé, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

In panchina: Paleari, A. Donnarumma, Masina, Walukiewicz, Borna Sosa, Tameze, Ilic, Linetty, Gineitis, Percius, Sanabria.

Allenatore: Paolo Vanoli Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, J. Correa.

In panchina: Sommer, Di Gennaro; Acerbi, Re Cecconi, Dumfries, Dimarco, Berenbruch, Topalovic, Calhanoglu, Barlela, Thuram, Arnautovic, Spinaccè.

Allenatore: Simone Inzaghi