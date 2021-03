Torino-Inter, per Nicola ancora tanti dubbi tra centrocampo e attacco

Condividi questo articolo

Davide Nicola Torino

Torino-Inter andrà in scena domani alle 15, gara valevole per la ventisettesima giornata di Serie A 2020-2021. Per Davide Nicola ancora diversi dubbi, soprattutto per quanto riguarda centrocampo e attacco.

ANCORA DUBBI – Torino-Inter, Davide Nicola finalmente può sorridere dopo la negativizzazione anche di Andrea Belotti, uno dei pochi giocatori rimasti ancora positivi al Coronavirus (Covid-19) dopo ben 10-15 giorni. L’attaccante probabilmente sarà convocato dal tecnico ma siederà regolarmente in panchina. Restano ancora diversi dubbi da scogliere, soprattutto per quanto riguarda centrocampo e attacco: Daniele Baselli dovrebbe sostituire Rincon squalificato, completando così il reparto centrale con Lukic e Mandragora. A sinistra invece Murru è in continuo ballottaggio con Ansaldi, l’ex di turno. In attacco Nicola potrebbe stravolgere tutto e puntare sulla coppia inedita formata da Simone Verdi e dal paraguaiano Sanabria.