Torino-Inter, Nicola recupera Belotti e non solo. Dubbi a centrocampo – SM

Torino-Inter è in programma domani alle 15:00. I granata, guidati da Nicola, cercano importantissimi e decisivi punti salvezza. Il tecnico, per la sfida all’Inter, recupera Belotti, che dovrebbe però partire dalla panchina. Le ultime da “SportMediaset”

LA PROBABILE – Torino-Inter è in programma domani alle 15:00. La squadra di Nicola cerca importanti punti per proseguire al meglio la corsa salvezza. Buone notizie per il tecnico: Belotti si è negativizzato e torna a disposizione per la sfida all’Inter. Anche Singo è guarito dal Covid-19: l’esterno potrebbe essere a disposizione per la sfida. Improbabile, però, vederli in campo dal 1′. Al posto del bomber granata è probabile l’impiego del neo arrivato Sanabria. A centrocampo, complice l’assenza di Rincon, potrebbero agire uno tra Gojak e Baselli assieme a Lukic e Mandragora.