Torino-Inter, l’infortunio di Brozovic ristabilisce le gerarchie sulle fasce – TS

Torino-Inter, sulle fasce secondo TuttoSport oggi confermata la presenza di Ivan Perisic a sinistra. Sulla fascia destra, invece, ristabilita una gerarchia nonostante il ballottaggio.

SULLE FASCE – Subito dopo la sfida con il Liverpool e in vista del match in programma questa sera contro il Torino, si parlava di possibili cambi sulle fasce per Simone Inzaghi. Cambi che, secondo TuttoSport, non ci saranno. Ivan Perisic sarà confermato ancora titolare sulla fascia sinistra con Robin Gosens che molto probabilmente aumenterà ancora il suo minutaggio ma a partita in corso, con l’obiettivo di tornare a giocare presto dal 1′, forse già contro la Fiorentina sabato prossimo. Sulla fascia opposta, invece, il ballottaggio tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries è aperto anche se l’infortunio di Marcelo Brozovic a centrocampo dovrebbe ristabilire le gerarchie, e dunque olandese ancora titolare a destra. Questo perché Simone Inzaghi vorrebbe evitare di cambiare troppo in una sfida così importante, considerando già l’assenza sicura di Stefan de Vrij, oltre che del croato.

Fonte: TuttoSport – S.P.

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.