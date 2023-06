Torino-Inter, le scelte di Inzaghi: Barella riposa, Lu-La davanti – CdS

In occasione di Torino-Inter, Simone Inzaghi non sembra intenzionato a effettuare troppi cambi di formazioni. Si al turnover, ma non così marcato

SCELTE – Simone Inzaghi non stravolgerà la squadra in occasione di Torino-Inter. Il turnover ci sarà, ma non ci saranno giocatori della Primavera in campo, come visto nei giorni scorsi. In avanti ci saranno Lukaku e Lautaro Martinez, a centrocampo riposa Barella, con Gagliardini al suo posto. Gosens rileva poi Dimarco, mentre davanti ad Handanovic – probabilmente all’ultima partita con l’Inter – ci saranno Darmian, De Vrij e Bastoni.

Torino-Inter, le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez.

Allenatore: Simone Inzaghi