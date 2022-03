Torino-Inter, la sfida dell’andata è chiara. Statistiche alla pari

L’Inter questa sera è pronta ad affrontare il Torino in trasferta con i nerazzurri che sono attesi da una partita molto rognosa. La sfida dell’andata infatti insegna, basta guardare le statistiche del match. Equilibrio, tantissimo equilibrio.

EQUILIBRIO – L’Inter stasera affronta il Torino di Ivan Juric alle 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Una sfida cruciale per la corsa scudetto per i nerazzurri che devono tenere il passo del Milan. Una sfida non semplice, ovviamente, con la squadra di Juric che già all’andata ha saputo tenere bene il campo. Guardando i numeri infatti delle statistiche, si evince come Inter e Torino abbiano tirato allo stesso modo: 14 tiri a 12 per i nerazzurri con 3 tiri in porta a testa. Più fallosa la squadra di Juric, data la sua aggressività, con 17 falli commessi. Ecco le immagini che spiegano bene.

All’andata decise una zampata di Dumfries. Basterà anche al ritorno?