Torino-Inter, la probabile formazione di Inzaghi. Cinque cambi

Alle 18.30 l’Inter giocherà l’ultima giornata di campionato contro il Torino in trasferta. Cinque cambi per Simone Inzaghi dal match con l’Atalanta secondo Alfredo Pedullà.

FORMAZIONE – Cinque cambi dalla partita con l’Atalanta per Simone Inzaghi nella sfida col Torino in trasferta. In porta giocherà Samir Handanovic, in difesa tornerà Matteo Darmian con Stefan de Vrij. Sulla fascia sinistra Robin Gosens sarà il titolare, Roberto Gagliardini farà rifiatare invece Nicolò Barella. In attacco pochissimi dubbi per l’allenatore dell’Inter, inizieranno Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. L’occhio va sempre alla finale di Istanbul che la squadra nerazzurra disputerà tra una settimana contro il Manchester City. Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku.

Fonte: alfredopedulla.com