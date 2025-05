Torino-Inter, la prima probabile formazione! Inzaghi cambia

Simone Inzaghi ha in mente di cambiare radicalmente rispetto alla partita contro il Barcellona. La probabile formazione per Torino-Inter è una sorpresa.

SITUAZIONE – In campionato mancano appena tre giornate alla fine dei giochi. Questo weekend l’Inter affronterà il Torino e lo farà con diversi problemi in rosa. Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez non saranno convocati e salteranno la trasferta, Davide Frattesi oggi ad Appiano Gentile ha lavorato a parte così come Benjamin Pavard. Ci sono poche soluzioni a disposizione e Simone Inzaghi dovrà fare necessariamente i conti con la situazione. Il Napoli è ancora a tre punti di distanza, ma giocherà dopo l’Inter e avrà quindi un discreto vantaggio dal calendario.

CAMBI – In Torino-Inter tornerà al centro della difesa Stefan de Vrij, che è entrato e ha dominato Robert Lewandowski contro il Barcellona. Assieme a lui dietro ci saranno Yann Bisseck ancora e Carlos Augusto arretrato. A centrocampo si riposano tutti tranne Nicolò Barella. Hakan Calhanoglu rimane fuori e non partirà dal primo minuto nemmeno Denzel Dumfries sulla destra. In attacco rivoluzione assoluta: anche Marcus Thuram riposerà per recuperare energie dopo i 120 minuti dello scorso martedì.

Torino-Inter, la probabile formazione di Inzaghi

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Augusto; Darmian, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Correa, Arnautovic.