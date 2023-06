Torino-Inter, per Juric e i suoi una finale che può valere l’Europa − CdS

Sabato Torino-Inter non sarà semplicemente l’ultima partita di campionato. In realtà però sia per i granata che per i nerazzurri può valere qualcosa di importante. In particolare per gli uomini di Juric, come riportato dal Corriere dello Sport, vincere potrebbe rappresentare una ghiotta occasione per tornare a giocare in Europa.

UNA FINALE − Torino-Inter, una partita che sulla carta in termini di valore in classifica sembra non avere un grande valore. Però questa gara rappresenta ancora un’importante prova per entrambe le squadre. I nerazzurri, infatti sono ancora in corsa per il secondo posto in classifica e con almeno un punto avrebbero la matematica certezza di arrivare davanti al Milan. Inoltre da parte di Inzaghi e i suoi c’è la voglia di arrivare con il morale alle stelle alla finale di Champions League del 10 giugno. Per i granata invece battere l’Inter potrebbe voler dire arrivare all’ottavo posto in classifica. Posizione che in questa stagione potrebbe valere un posto in Europa. Se infatti la UEFA dovesse squalificare la Juventus per il caso plusvalenze e il non rispetto del fair-play finanziario, come da regolamento verrebbe ripescata l’ottava classificata. Un’occasione ghiotta per il Torino, che però in questa stagione ne ha già sprecate tante. Ecco perché Juric non vuole alcun calo di tensione. Infatti in allenamento ha più volte rimarcato ai suoi l’importanza di non pensare alle vicende esterne per concentrarsi solo sulla gara con l’Inter. Una partita che, come l’allenatore ha ricordato ai suoi, dovrà essere giocata come se fosse una finale. E per i granata effettivamente, la gara di sabato pomeriggio, una finale lo sarà per davvero.

Fonte: Corriere dello Sport – Marco Bonetto