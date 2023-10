Torino-Inter, Juric spera in Buongiorno. Variabile in attacco − TS

Inizia ufficialmente la settimana che porta al ritorno della Serie A, sabato alle 18 Torino-Inter. Juric punta sul rientro di Buongiorno

PRESTO IN CAMPO − Si va verso Torino-Inter. Dopo la sosta per le nazionali, domani Inghilterra-Italia a Wembley, i nerazzurri ripartiranno in campionato con l’obiettivo di conquistare subito i tre punti dopo il mezzo passo falso col Bologna prima della pausa. Juric, dal canto suo, vuole reagire dopo il KO nel Derby contro la Juventus. Per farlo spera di recuperare Alessandro Buongiorno. Il difensore si è fermato contro la Lazio e dal suo stop il Toro ha incassato quattro gol in tre due partite e mezzo. Due nella ripresa di Roma contro i biancocelesti (il difensore è uscito al 45′), zero col Verona ma altri due nel derby contro la Juventus. Non solo Buongiorno, come Inzaghi con Lautaro Martinez, anche Juric deve affrontare la variabile sudamericana con Toni Sanabria. Il paraguaiano potrebbe partire dalla panchina lasciando spazio inizialmente a Zapata e all’ex Karamoh.

Fonte: Tuttosport – Marco Bonetto