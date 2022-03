Torino-Inter, Juric si affida a Belotti. Brekalo sulla trequarti: la probabile – TS

Torino-Inter andrà in scena domani sera alle 20:45. Juric si affiderà a Belotti per guidare l’attacco dei granata. Le ultime dal Tuttosport

SFIDA – Torino-Inter andrà in scena domani sera alle 20:45. Per la sfida ai nerazzurri, Juric, ha recuperato tutti gli uomini migliori ed avrà a disposizione l’intera rosa ad eccezione di Praet. A guidare l’attacco ci sarà Belotti, con Brekalo e Pobega a supporto sulla trequarti. A centrocampo Mandragora ed il recuperato Lukic. In difesa agiranno Bremer, Djidji e Rodriguez davanti a Berisha. Sulle corsie agiranno Singo a destra e Vojvoda a sinistra.

Fonte: Tuttosport – Camillo Forte