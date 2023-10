Torino-Inter, per Juric un grosso dubbio: ballottaggio forzato

Prosegue la marcia di avvicinamento a Torino-Inter, sfida in programma nel tardo pomeriggio alle ore 18. Per Ivan Juric un grande dubbio di formazione in attacco, dopo il forfait di Duvan Zapata per infortunio.

DUBBIO – Pietro Pellegri o Antonio Sanabria? Questo il grande dubbio di formazione in vista di Torino-Inter per Ivan Juric. Al momento il primo è in vantaggio, anche se nella rifinitura di questa mattina il tecnico ha provato il paraguaiano – autore anche del gol decisivo nella sfida giocata in settimana contro la Bolivia – per capire le sue condizioni dopo il rientro dal Sudamerica. In base alle risposte di Sanabria arriverà poi la risposta di Juric, trovatosi a dover fare a meno di Duvan Zapata dopo il suo infortunio.