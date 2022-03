Torino-Inter, Juric annuncia il portiere ma la formazione la fa la… febbre!

Torino-Inter si giocherà domani alle ore 20.45. Juric stamattina in conferenza stampa (vedi articolo) ha annunciato quale sarà il portiere, ma la formazione dovrà essere scelta in base a chi ha la febbre.

CHI RECUPERA? – Per Torino-Inter mancano ancora i convocati di Ivan Juric (così come quelli di Simone Inzaghi). Il tecnico croato deve valutare le condizioni di alcuni suoi giocatori, reduci dalla febbre. In conferenza stampa ha confermato la presenza di Gleison Bremer, Sasa Lukic e Ricardo Rodriguez, a questo punto attesi come titolari. In dubbio gli attaccanti Antonio Sanabria e Magnus Warming, comunque destinati al massimo alla panchina, più no che sì per il difensore David Zima. Nel Torino due settimane fa si è fatto male a una mano Vanja Milinkovic-Savic, che ha a sua volta avuto la febbre ma domani sarà assente per l’infortunio. In porta confermato quindi Etrit Berisha, che ha tenuto la porta inviolata domenica scorsa nello 0-0 di Bologna.

LE CERTEZZE – Il Torino per sfidare l’Inter punta tanto su Andrea Belotti, col capitano che si è ripreso nell’ultimo mese dopo un lungo stop. Dietro di lui sono favoriti Tommaso Pobega e Josip Brekalo per giocare a supporto nel 3-4-2-1, anche se Marko Pjaca è rimasto tutta la partita in panchina nell’ultimo turno. Come esterni Wilfried Singo sicuro a destra, Mergim Vojvoda favorito su Ola Aina a sinistra viste anche le ultime scelte. Al centro, col già citato recuperato Lukic, tocca a Rolando Mandragora. Detto del portiere la difesa avrà in Bremer il principale referente, col brasiliano obiettivo di mercato dei nerazzurri. Con lui l’altro ripreso Rodriguez e Koffi Djidji, anche qui non dovrebbero esserci particolari sorprese. A meno che l’influenza non torni a farsi sentire. Questa la probabile formazione di Juric per Torino-Inter: Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti.