Torino-Inter, Inzaghi inizi a pensare ai sostituti: riflessioni su de Vrij e Brozovic

Torino-Inter è diventata automaticamente la partita più importante della settimana dopo l’uscita dalla Champions League. Inzaghi aspetta novità dall’infermeria, dove de Vrij e Brozovic rischiano di dover sostare precauzionalmente almeno per un weekend

DOPPIO PROBLEMA – L’infortunio di Stefan de Vrij (vedi comunicato), sostituito nell’intervallo di Liverpool-Inter, e bissato da quello di Marcelo Brozovic (vedi comunicato), sostituito nella ripresa, tiene in apprensione l’ambiente nerazzurro. L’affaticamento muscolare patito da entrambi rischia di metterli KO per la trasferta di Torino, in programma domenica sera. Nelle prossime ore l’Inter farà chiarezza sull’entità del doppio problema, ma le riflessioni sono già in corso. In ogni caso, vale la pena rischiare de Vrij e Brozovic in Torino-Inter a questo punto della stagione?

DIVERSE OPZIONI – Le alternative a disposizione di Simone Inzaghi non entusiasmano ma ci sono. A Liverpool si è visto un ottimo Danilo D’Ambrosio in difesa e nella ripresa anche un Arturo Vidal vecchio stampo. Al posto di de Vrij le opzioni possono portare anche ad Andrea Ranocchia (sostituito “naturale”) o a Federico Dimarco (con Alessandro Bastoni schierato centrale). Più complicato rimpiazzare Brozovic in Torino-Inter, ma Roberto Gagliardini e Matias Vecino nel finale ad Anfield hanno già scaldato i motori. Inoltre, rientrerà Nicolò Barella dopo lo stop forzato in Champions League. E non va dimenticata la variante tattica (3-4-1-2 o 3-4-2-1). Inzaghi difficilmente rischierà i due titolari in Torino-Inter, al più solo uno (Brozovic?).