Torino-Inter, Inzaghi cambia a centrocampo? Soluzione in attacco

Torino-Inter è la sfida che andrà in scena sabato alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino. Inzaghi ha ritrovato oggi Lautaro Martinez e Carlos Augusto mentre per Sanchez bisogna attendere ancora qualche ora. Va da sé, come sottolinea Sky Sport, che le scelte in attacco sono obbligate ma in emergenza c’è una soluzione

SCELTE OBBLIGATE – Torino-Inter si avvicina e Simone Inzaghi in attacco ha scelte obbligate: il tecnico, inoltre, deve fare i conti con Lautaro Martinez che ha affrontato un viaggio lungo e impegnativo. L’Inter deve gestire le energie ora che si riparte con il Torino e, tra le altre, con la doppia sfida in Champions League contro il Salisburgo.

Torino-Inter, Inzaghi pensa a un cambio a centrocampo? Pronta una soluzione in attacco

I giocatori più spremuti, che hanno accumulato moltissimi minuti, sono quelli fondamentali come Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu ma a centrocampo ci sono valide alternative, Davide Frattesi su tutti. Inzaghi, in emergenza, potrebbe anche decidere di avanzare in attacco uno tra Henrikh Mkhitaryan, Davy Klaassen o Stefano Sensi. Ma prima di tutto Marcus Thuram e Lautaro, le vere certezze al momento.