Torino-Inter, insufficienza per Fabbri: episodio inspiegabile – TS

La moviola di Tuttosport dopo Torino-Inter non perdona l’arbitro Fabbri. Insufficienza per lui, soprattutto per un episodio avvenuto nella ripresa della partita.

INSUFFICIENZA – Nonostante la gara non abbia visto praticamente nessun episodio degno di nota e nessun errore arbitrale, Tuttosport non è dello stesso avviso. Nella moviola di Torino-Inter, infatti, il quotidiano (torinese…) ha dato un 5 all’arbitro Fabbri. Il motivo? La decisione (inspiegabile, secondo il moviolista) di non fischiare un fallo commesso da Marcelo Brozovic su Ivan Ilic al limite dell’area di rigore nella ripresa.

Fonte: Tuttosport, Alessandro Baretti