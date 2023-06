Torino-Inter, in attacco con titolari o no? Dubbio per Inzaghi

L’Inter si prepara per questo finale di stagione tra l’ultima partita di campionato contro il Torino e la finale di UEFA Champions League contro il Manchester City. Il presente impone di pensare ai granata, e in tal senso Simone Inzaghi valuta il classico turnover ragionato (considerando l’obiettivo qualificazione già raggiunto), ma in attacco la situazione potrebbe cambiare.

IN ATTACCO – Torino-Inter sarà l’ultima partita di campionato per questa stagione, con la qualificazione alla prossima Champions League in tasca. Questo però non permetterà alla squadra allenata da Simone Inzaghi di scendere in campo senza motivazione. Dopo Torino, l’Inter avrà una settimana di lavoro per preparare al meglio la finale contro il Manchester City, ma proprio le scelte di formazione contro i granata potrebbero essere decisive per arrivare pronti alla sfida più importante degli ultimi tredici anni per i nerazzurri. Giusto non rischiare troppi titolari in campo con il rischio infortuni sempre dietro l’angolo. D’altro canto, però, arrivare alla finale con una preparazione troppo conservativa potrebbe anche in quel caso aumentare il rischio infortuni a partita in corso. L’infortunio di Joaquin Correa non permetterà a mister Inzaghi di poter cambiare troppo le carte in tavola contro il Torino, ma preservare Lautaro Martinez almeno dal primo minuto potrebbe essere una soluzione. Dopo il turno di riposo contro l’Atalanta, facile pensare a una maglia da titolare per Edin Dzeko, da capire se con Romelu Lukaku o no.