Torino-Inter, Gagliardini scalpita per l’ultima. Acerbi riposa? – Sky

Siamo alla vigilia dell’ultima giornata di campionato per l’Inter. La sfida sarà poco utile ai fini della classifica, ma Simone Inzaghi non vuole abbassare la tensione contro il Torino come viene spiegato da Sky Sport.

RITMO PARTITA – Abbassare troppo la tensione potrebbe non essere un vantaggio per Simone Inzaghi in vista della finale di Champions League di sabato prossimo. Per questo motivo nell’ultima giornata di campionato, secondo Andrea Paventi da Sky Sport, l’allenatore darà spazio a quasi tutti i titolari contro il Torino. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono pronti per partire dal 1′, Edin Dzeko entrerà nella ripresa. In difesa dovrebbe riposare Francesco Acerbi, potrebbe essere invece l’ultima partita per Samir Handanovic e Roberto Gagliardini, che scalpita per iniziare da subito. Robin Gosens giocherà al posto di Federico Dimarco, riposerà anche Nicolò Barella.