Torino-Inter, Frattesi torna titolare! Recuperato un centrocampista – SM

Torino-Inter è alle porte, la squadra allenata da Simone Inzaghi torna a giocare dopo la sosta per le nazionali in una sfida tutt’altro che facile, in casa dei granata. Il grande dubbio riguarda il centrocampo, con Davide Frattesi che dovrebbe prendere il posto di un altro titolare. Intanto, come ribadito anche da Sportmediaset, il mister recupera un altro centrocampista.

SITUAZIONE A CENTROCAMPO – Niente ancora di ufficiale, ma stando alle ultime situazioni di campo, Davide Frattesi in Torino-Inter con molta probabilità tornerà a giocare da titolare. L’italiano sta vivendo un ottimo momento di forma e si è visto anche con la maglia dell’Italia. Allo stesso tempo, chi si è visto un po’ in riserva (anche con gli azzurri) è il compagno di squadra Nicolò Barella. Proprio per questo motivo Frattesi potrebbe prendere il posto proprio dell’ex Cagliari a centrocampo, tenendo in considerazione anche la prossima sfida di UEFA Champions League contro il Salisburgo, che potrebbe consentire all’Inter di mettere quasi del tutto al sicuro il passaggio alla fase successiva e per questo motivo ogni scelta, adesso, è già decisiva. Con lui, completeranno il reparto anche Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu.

Fonte: Sportmediaset