Torino-Inter, rivoluzione totale di Inzaghi: formazione con diverse sorprese!

In vista di Torino-Inter, Simone Inzaghi rivoluziona totalmente la sua squadra. Novità di formazione e un paio di prime volte assolute. Ecco la probabile dei nerazzurri.

ULTIME – L’Inter si rituffa sul campionato, dopo la notte epica di martedì in Champions League contro il Barcellona. La squadra di Simone Inzaghi, nonostante il divario di tre punti col Napoli a soli tre turni dal termine, spera ancora nella lotta scudetto. Anche se il mister nerazzurro si prepara ad una vera e propria rivoluzione. In primis, non ci saranno nemmeno in panchina tre protagonisti di martedì: Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi. Ai tre si aggiunge ancora una volta Benji Pavard, che farà di tutto per ritornare a pieno regime per la finalissima di Champions del 31 maggio col PSG. In vista di Torino-Inter, dovrebbero esserci solamente due superstiti dall’undici titolare di martedì, ossia: Alessandro Bastoni e Yann Aurel Bisseck. Per il resto tantissime novità. Due tra tutte: la titolarità di Josep Martinez in Serie A e il nuovo ruolo di Nicola Zalewski da interno di centrocampo. Inzaghi sperimenta anche un nuovo attacco, ossia quello formato da Joaquin Correa e Mehdi Taremi. L’iraniano, entrato benissimo col Barcellona, è in vantaggio su Marko Arnautovic. Di seguito la probabile formazione dei nerazzurri per Torino-Inter:

La probabile formazione di Inzaghi per Torino-Inter: rivoluzione!

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Carlos Augusto; Taremi, Correa.