Torino-Inter, dubbio portiere per Juric. Un recupero a centrocampo – TS

Torino-Inter andrà in scena domenica sera alle 20:45. Per Juric, tecnico dei granata, dubbi su quale portiere schierare. Il tecnico saluta il rientro di un titolare a centrocampo

SFIDA – Torino-Inter andrà in scena domenica sera alle 20:45. Per la sfida ai nerazzurri, Juric, ha un dubbio importante di formazione: dare fiducia al rientrante Vanja Milinkovic-Savic, reduce da prestazioni altalenanti o continuare a schierare Berisha che, secondo Tuttosport, ha ridato fiducia all’ambiente. La sensazione, secondo il quotidiano, è che sarà ancora Berisha a difendere i pali dei granata. A centrocampo importante per il tecnico il recupero di Lukic che, con Mandragora, andrà a formare la linea mediana del Torino, con Pobega e Brekalo sulla trequarti con Belotti unica punta.

Fonte: Tuttosport