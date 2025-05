Torino-Inter, il dubbio tra i pali resta. Probabile formazione – Sky

Torino-Inter è un match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A: di seguito la probabile formazione dei meneghini.

LA SFIDA – Torino-Inter è una gara da cui i nerazzurri devono necessariamente uscire con i tre punti se intendono continuare a coltivare il sogno scudetto. Contro i granata si assisterà inevitabilmente a una squadra stanca, dopo l’impresa di San Siro contro il Barcellona, e rimaneggiata, considerate le difficoltà sul piano delle condizioni fisiche di vari calciatori impiegati in Champions League. Nonostante le defezioni del caso, la compagine nerazzurra tenterà di conseguire la vittoria contro gli avversari piemontesi, consapevole del valore del sogno inseguito da inizio stagione.

Torino-Inter, la probabile formazione di Inzaghi:

LE SCELTE – In Torino-Inter si assisterà a una rivoluzione rispetto a quanto visto nella sfida contro il Barcellona. In porta ancora vivo il ballottaggio tra Yann Sommer e Josep Martinez, con il secondo che spera di tornare dal primo minuto. Come riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi punterà inoltre su Kristjan Asllani e Piotr Zielinski a centrocampo, con la possibilità di impiegare anche Nicola Zalewski in quella posizione. In avanti occasione per Joaquin Correa e Marko Arnautovic, con Marcus Thuram che riposerà e Lautaro Martinez che dovrà recuperare dall’infortunio.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Zalewski, Asllani, Zielinski, Dimarco; Correa, Arnautovic. Allenatore: Simone Inzaghi.