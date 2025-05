Torino-Inter, dopo il Barcellona c’è da giocarsi tutto in Serie A

Torino-Inter è la prima partita dopo aver conquistato la finale di Champions League. Alle 18 bisogna continuare a lottare in Serie A, per non lasciare nulla di intentato nella corsa col Napoli.

TRE PARTITE PER RESTARE VIVI – Torino-Inter non è decisiva come martedì. Ma ha lo stesso un valore grosso: quello di mettere pressione al Napoli. Vincere e portarsi, seppur per meno di un’ora, a pari punti in testa alla classifica vorrebbe dire provare a incrinare le certezze di una squadra che si è trovata il calendario più facile della storia nelle ultime giornate, che in linea teorica dovrebbe fare il filotto. Ma, se non dovesse farlo (anche se non basterebbe solo un pari…) bisogna essere pronti ad approfittarne. L’Inter ha sprecato tanto, ma non può mollare proprio ora. Perché è vero che c’è la finale di Champions League fra venti giorni, ma è anche vero che prendersi ora la Serie A avrebbe tutt’altro sapore.

Torino-Inter, tanti cambi ma stavolta c’è una necessità

C’È CHI RESTA FUORI – Per Torino-Inter Simone Inzaghi stravolgerà la formazione quasi come contro il Verona otto giorni fa. Non sono partiti Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard e l’eroe di martedì Davide Frattesi, in più certi giocatori hanno un fisiologico bisogno di riposo. Vedi Marcus Thuram, che col Barcellona ha fatto una partita epica per le condizioni in cui era. Spazio quindi alle riserve, a chi non ha dato quello che ci si aspettava (vero, attaccanti di riserva?) con la speranza che stavolta le cose cambino. Nel Torino il dubbio principale è legato a Samuele Ricci, che sembra aver recuperato da un infortunio. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16 il vero countdown a Torino-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.