Torino-Inter, i diffidati e gli squalificati per la 27ª giornata di Serie A

Arbitro ammonizione

Torino-Inter si giocherà alle ore 15 allo Stadio Olimpico Grande Torino, per la ventisettesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per il match di questo pomeriggio, con i diffidati e gli squalificati (c’è pure Conte, dopo il giallo di lunedì). Qui il riepilogo per tutto il turno di campionato, che ha preso il via già da venerdì.



TORINO-INTER domenica 14 marzo ore 15 (27ª giornata Serie A)

Diffidati Torino: Andrea Belotti, Karol Linetty, Sasa Lukic (prossima partita Sassuolo in casa)

Squalificati Torino: Tomas Rincon (una giornata)

Diffidati Inter: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Marcelo Brozovic, Romelu Lukaku (prossima partita Sassuolo in casa)

Squalificati Inter: Antonio Conte (allenatore, una giornata)