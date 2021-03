Torino-Inter, Conte con pochi dubbi: un cambio rispetto all’Atalanta – SM

Condividi questo articolo

Conte – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Torino-Inter è un banco di prova fondamentale per i nerazzurri di Conte, che vogliono proseguire al meglio la marcia verso lo scudetto. Per il match contro i granata, il tecnico pensa ad un solo cambio rispetto agli undici visti contro l’Atalanta

LA PROBABILE – Torino-Inter si avvicina. I nerazzurri di Antonio Conte, reduci dal successo contro l’Atalanta, vogliono proseguire la marcia intrapresa in campionato. Il tecnico per la sfida contro i granata, dovrebbe confermare gli uomini visti a San Siro contro l’Atalanta. Un unico cambio in vista: Christian Eriksen dovrebbe riprendere il suo posto da titolare al posto di uno spento Vidal. Per il resto confermato il collaudatissimo 3-5-2 con Handanovic in porta, difesa composta da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo Hakimi e Perisic sugli esterni con Barella, Brozovic ed Eriksen in mezzo. In attacco pronto Lukaku in coppia con Lautaro Martinez.