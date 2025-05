Torino-Inter 0-2, i cinque dati statistici che potresti non sapere

L’Inter ha regolato ieri il Torino nella partita della trentaseiesima giornata di campionato, vincendo 2-0 in Piemonte. Di seguito i dati statistici e alcune curiosità di Torino-Inter.

TORINO-INTER 0-2: CURIOSITÀ E DATI STATISTICI DELLA PARTITA

100 e 108 – Simone Inzaghi è diventato soltanto il secondo allenatore in grado di vincere almeno 100 gare con due squadre diverse in Serie A (100 con l’Inter e 108 con la Lazio), dopo Nils Liedholm (135 con la Roma e 102 con il Milan).

19 – Con il gol messo a referto ieri, Nicola Zalewski è diventato il diciannovesimo marcatore differente in questa stagione di Serie A per l’Inter. Prima della rete di ieri, il dato era pari a 18 come nelle stagioni 2007-08 e 2019-20.

12 – Come il numero di partite consecutive che l’Inter non perde contro il Torino in Serie A. Un filotto iniziato nella stagione 2019/20. Anche in trasferta i dati sorridono all’Inter che ha vinto cinque delle ultime sei sfide esterne contro i granata.

23 – L’Inter ha segnato 23 reti su palla da fermo. Superati Bayern Monaco e Osasuna, ferme a 22. In Europa, tra i top 5 campionati europei, è record assoluto.

6 – Come i clean sheet in dieci partite stagionali di Josep Martinez. Il portiere spagnolo, secondo di Yann Sommer, ieri ha mantenuto per la seconda volta di fila la porta inviolata in campionato. Nel complesso è successo sei volte su 10 partite stagonali.