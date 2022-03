Torino-Inter, Brozovic ancora a parte: ecco cosa filtra. Due tornano dal 1′

Torino-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 20.45, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. I nerazzurri di Inzaghi, dopo l’eliminazione dalla Champions League, possono tuffarsi nuovamente nella lotta scudetto ma per farlo dovranno battere un avversario ostico come la squadra di Juric. Brozovic anche oggi si è allenato a parte ma la sua presenza non dovrebbe essere a rischio

CON IL FIATO SOSPESO – Torino-Inter è la sfida che metterà la squadra di Simone Inzaghi di fronte a un avversario per nulla semplice da affrontare come la squadra di Ivan Juric (QUI le ultime sui granata). Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij hanno accusato problemi nella sfida con il Liverpool ma mentre il secondo ha bisogno di più tempo per tornare in campo, presumibilmente dopo la sosta per la sfida con la Juventus, il primo dovrebbe farcela.

PROBABILI SCELTE – Il croato anche oggi ha svolto lavoro personalizzato ma in vista di domenica sera filtra ottimismo. Sarà ovviamente decisivo l’allenamento di domani, con Inzaghi che cercherà di capire le sue reali condizioni fisiche. Per quanto riguarda il sostituto di de Vrij, la scelta dovrebbe ricadere su Danilo D’Ambrosio con lo slittamento di Milan Skriniar al centro della difesa. Alessandro Bastoni completerà il pacchetto arretrato. Rispetto alla sfida di Anfield, torna titolare in attacco Edin Dzeko accanto al ritrovato Lautaro Martinez. Si rivede dal 1′ anche Nicolò Barella, assente in terra inglese causa squalifica. A completare il centrocampo ci sarà Hakan Calhanoglu e molto probabilmente Brozovic. Sulla corsia destra Denzel Dumfries è favorito su Matteo Darmian così come su quella sinistra lo è Ivan Perisic su Robin Gosens, nonostante quest’ultimo stia scalpitando.