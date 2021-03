Torino-Inter, Belotti e altri due ancora positivi: oggi nuovi tamponi

Photo 204698528

Torino-Inter, Davide Nicola attende novità anche oggi dai tamponi effettuati nella giornata di ieri. Nei granata ancora tre positivi, tra questi anche Andrea Belotti.

TRE POSITIVI – Il Torino di Davide Nicola continua il lavoro in vista della sfida di domenica contro l’Inter alle 15. Anche Bremer ieri ha svolto l’allenamento con la squadra e dopo le negativizzazioni di Nicola Murru, Daniele Baselli, Alessandro Buongiorno e Karol Linetty, restano ancora tre positivi. Difficile vederli tutti a disposizione in vista della sfida di domenica, considerando la condizione fisica e l’assenza di ben 10 giorni dai campi di calcio. Tra questi anche Andrea Belotti, oltre Nkoulou e Singo. I tamponi effettuati negli ultimi giorni hanno confermato la loro positività e in giornata ci saranno ulteriori tamponi. Nicola spera di poterli avere a disposizione quantomeno in panchina contro l’Inter, e continua a dirigere gli allenamenti lavorando sulla testa dei giocatori.