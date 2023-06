Torino-Inter, Akinsanmiro e non solo: tre giovani pronti – TS

Nonostante sia previsto poco turnover dal primo minuto per Torino-Inter, Simone Inzaghi pensa anche ai possibili cambi a gara in corso. Tra questi potrebbero scendere in campo tre promettenti giovani della Primavera, tra cui Akinsanmiro.

GIOVANI AL POTERE – Pochi cambi per Simone Inzaghi in vista di Torino-Inter di questa sera (vedi articolo). Il tecnico nerazzurro non vuole puntare su un turnover massiccio e, pertanto, saranno pochi i ritocchi dal primo minuto. Ma questo non impedirà al tecnico, in base al risultato, di mandare in campo anche qualche giovane a gara in corso. Tra questi Akinsanmiro, promettente centrocampista della Primavera. Ottime possibilità anche per Aleksandar Stankovic (figlio di Dejan) e Dennis Curatolo.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna