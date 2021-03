Torino-Inter, affaticamento per Kolarov. D’Ambrosio fa rifiatare Skriniar?

Torino-Inter, prosegue il lavoro degli uomini allenati da Antonio Conte in vista del prossimo impegno di campionato, domenica alle 15. Affaticamento per Aleksandar Kolarov, che potrebbe non essere a disposizione della partita. Danilo D’Ambrosio invece potrebbe far rifiatare Milan Skriniar.

IN DIFESA – Torino-Inter, piccolo affaticamento muscolare per Aleksandar Kolarov (vedi QUI), che potrebbe non essere a disposizione in vista del prossimo impegno in campionato. Sempre per quanto riguarda la difesa, in campionato invece si è rivisto Danilo D’Ambrosio, entrato gli ultimi minuti di Inter-Atalanta. L’italiano, che la scorsa stagione si alternava nel ruolo di terzo centrale con Diego Godin e Milan Skriniar, domenica potrebbe far rifiatare proprio lo slovacco e giocare titolare nel ruolo di centro-destra insieme a Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni.