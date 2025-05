Torino-Inter, 4 big non convocati. Zalewski, idea radicale – Sky

Torino-Inter si disputerà domani 11 maggio alle ore 18 allo Stadio Grande Torino: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione nerazzurra.

LA NOTIZIA – Torino-Inter non vedrà la presenza di quattro big del club nerazzurro. Lautaro Martinez, Henrikh Mkhitaryan, Benjamin Pavard e Davide Frattesi non sono stati infatti convocati da Simone Inzaghi per la gara contro i granata. L’esigenza di preservare alcune delle pedine più importanti in vista della finale di Champions League contro il PSG induce lo staff tecnico dei nerazzurri, in coordinamento costante con i medici del club, ad agire con cautela per scongiurare brutte sorprese. Avere a disposizione i propri migliori uomini non basta: per fronteggiare al meglio i parigini sarà necessario poter contare sulla loro miglior versione.

Zalewski provato in un ruolo ‘originale’? La possibile novità per Torino-Inter

POSSIBILE OPZIONE – Come riferito da Sky Sport, in Torino-Inter si potrebbe assistere all’impiego di Nicola Zalewski nel ruolo di mezzala sinistra. Il polacco, finora utilizzato da esterno sia a sinistra sia a destra, si vedrebbe così attribuito un ruolo di responsabilità la cui ragione sostanziale risiederebbe nella seguente motivazione: far riposare Nicolò Barella in vista del futuro. Proprio per questa ragione, data l’assenza di Davide Frattesi per la sfida coi granata, ipotizzare una soluzione radicale sul fronte del polacco è tutt’altro che una chimera.