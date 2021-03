Torino-Inter, 22 convocati per Nicola: c’Ã¨ Belotti, out Singo

Torino-Inter, 22 convocati per Nicola: c’è Belotti, out...

Torino-Inter, 22 convocati per Nicola: c’è Belotti, out Singo

Davide Nicola ha ufficializzato la lista dei 22 convocati che prenderanno parte a Torino-Inter, in programma domani alle ore 15.00 allo stadio olimpico Grande Torino. Confermato il ritorno di Andrea Belotti dopo il Coronavirus, assente invece Singo.

RITORNO E ASSENZA – Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per Torino-Inter, valevole per la ventisettesima giornata di Serie A in programma domani, domenica 14 marzo, alle 15.00. Il tecnico dei piemontesi ritrova Andrea Belotti, ma dovrà fare a meno di Singo.

PORTIERI: Milinkovic, Sirigu, Ujkani;

DIFENSORI: Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Ferigra, Izzo, Lyanco, Murru, Rodriguez, Vojvoda;

CENTROCAMPISTI: Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Mandragora;

ATTACCANTI: Belotti, Bonazzoli, Sanabria, Verdi, Zaza.